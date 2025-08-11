María Claver critica que no se clausure la 'rave' ilegal de Salamanca: "Ley tiene que ser igual para todos"

En el pantano de Santa Teresa, Salamanca, se celebra una 'rave' ilegal que ha reunido a cientos de personas. La Guardia Civil vigila el evento, pero algunos vecinos critican que no se haya clausurado ni desalojado la fiesta.

En el pantano de Santa Teresa, en Salamanca, se está celebrando una 'rave' ilegal. La fiesta fue organizada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, y ya ha reunido a cientos de personas. Por ahora, el evento transcurre sin incidentes.

La Guardia Civil se encarga de controlar el acceso y vigilar el consumo de alcohol al volante mediante controles. Sin embargo, hay quienes consideran que las medidas son insuficientes.

Es el caso de María Claver, que critica que no se haya desalojado a todas las personas ni clausurado la 'rave', como se haría en cualquier otra situación cuando se trata de una actividad ilegal.

"En una democracia, la balanza es la ley y tiene que ser igual para todos, aunque nos hayamos acostumbrado a que unos se beneficien y otros no. Pero la ley tiene que ser igual para todos", opina Claver.