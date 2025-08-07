El divertido comentario de Pedro Rodríguez sobre el despacho oval: "No cabe más dorado, parece el cogote de un rapero"

El CEO de Apple ha hecho un curioso regalo a Donald Trump: una placa de oro de 24 kilates que sostiene un disco de cristal con el logo de la compañía y el nombre del presidente.

Los aranceles de Donald Trump han entrado en vigor con nuevas amenazas. El presidente estadounidense ha amenazado a la Unión Europea con aumentar los aranceles al 35% si no invierte 600.000 millones en EEUU. Trump también ha amenazado con imponer aranceles del 100% a semiconductores y chips. Antes esto, el CEO de Apple ha regalado a Trump una placa de oro de 24 kilates que sostiene un disco de cristal con el logo de la compañía y el nombre del presidente.

Pedro Rodríguez comenta, tras ver el regalo que ha recibido por parte de Apple, es da la sensación de que se le está "rindiendo tributo". "En el despacho oval ya no cabe más dorado, parece eso el cogote de un rapero", afirma, provocando las risas de los colaboradores.

"Encima el de Apple le tiene que regalan un lingote para que no les cruja con aranceles...", añade el profesor de Relaciones Internacionales, "son los tiempos en los que nos toca vivir". Rodríguez considera que esto es parte del declive de nuestras democracias, "como los gobiernos mangonean a las empresas privadas".

Rodríguez señala que en muchas democracias occidentales los gobiernos, "a través de las empresas públicas, la fiscalidad, nombramientos, oposición o favorecimiento de determinadas opas... a los gobiernos les gusta meter la mano".