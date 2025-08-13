Argemino Barro, sobre la futura reunión entre Trump y Putin en Alaska: "Es una victoria simbólica para Rusia"

A dos días de su encuentro con Vladimir Putin en Alaska, Donald Trump ha conversado por teléfono con líderes europeos y con Volodímir Zelenski. El corresponsal Argemino Barro analiza en Más Vale Tarde las implicaciones políticas y simbólicas de esta cita.

A 48 horas de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, el presidente de Estados Unidos ha mantenido conversaciones telefónicas con líderes europeos y con Volodímir Zelenski para abordar la situación en Ucrania.

"Le ha puesto un diez a la llamada con los europeos y con Zelenski, pero la realidad es que Donald Trump se va a ver a solas, cara a cara con Vladímir Putin este viernes", comenta Argemino Barro, corresponsal en Estados Unidos, en Más Vale Tarde.

El periodista señala que "ya solo por el hecho de producirse" la reunión "puede significar una victoria, por lo menos, simbólica para Putin". Esto se debe a que el presidente ruso es considerado "un paria en el bloque occidental y en Estados Unidos" desde la invasión a gran escala de Ucrania e "incluso desde las sanciones impuestas en 2014".

Barro destaca que este encuentro "refuerza la narrativa de Rusia": "Dicen que esta es una guerra de bloques entre Estados Unidos y Rusia y que los ucranianos son marionetas y los europeos no pintan nada".

"Vladímir Putin lleva seis meses jugando al juego de la diplomacia, pero con la otra mano redobla la ofensiva en Ucrania. Desde el 20 de enero (cuando Trump juró su cargo) hasta junio ha cuadruplicado los ataques", añade el corresponsal.