Víctor, pasajero del Alvia, asegura que no fue consciente del choque con el Iryo: "Creíamos que descarrilamos solos"

Víctor Arroyo y su padre Francisco Antonio explican cómo vivieron en primera persona el accidente ferroviario en Adamuz, como pasajeros del cuarto vagón del Alvia. En este vídeo, cuentan cómo fueron los primeros caóticos momentos.

Más Vale Tarde habla con Francisco Antonio y Víctor Arroyo, un padre y un hijo que viajaban en el tren Alvia que iba de Madrid a Huelva y que descarriló en Adamuz.

Víctor cuenta que sintió un golpe, pero "como si fuera más un terremoto, con temblores y sacudidas" en un intervalo de 20 segundos. Después paró y se cayeron las maletas, pero por suerte él y su padre salieron ilesos.

"Yo pensaba que habíamos descarrilado, pero que estábamos bien", afirma el padre en el vídeo sobre estas líneas, donde explica cómo él y su hijo fueron de los primeros en acercarse a los dos primeros vagones del Alvia, donde intentaron auxiliar a los pasajeros y sacaron a varias personas.

Después de que el maquinista del Iryo no fuera consciente de que había chocado con el Alvia, tal y como se aprecia en los audios que hoy se han conocido, Víctor, que iba a bordo del otro tren, asegura que tampoco pensaba que se había producido un choque: "Creíamos que descarrilamos solos". De hecho, cuenta que ni tan siquiera vieron el otro tren.

