Los viajeros afectados por el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía denuncian el aumento del precio de los coches de alquiler

Los viajeros señalan que los precios de los coches de alquiler han aumentado en un 1000% comparando el coste que indicaban las páginas webs de las compañías de alquiler este domingo.

Este domingo se producía un terrible accidente ferroviario en una vía de Adamuz, Córdoba. Un tren Iryo que viajaba desde Málaga hasta la Estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes descarrilaba invadiendo la vía contigua colisionando con un Alvia que circulaba de Madrid a Huelva. Este segundo tren descarrilaba también por el impacto.

Como señala Cristina Pardo, "los trenes que unen Madrid y Andalucía van a estar suspendidos, como mínimo, hasta el jueves". José Luis Torá, desde la Estación de Atocha, en Madrid, indica que decenas de pasajeros están buscando una alternativa para poder volver a sus casas a través de, por ejemplo, el alquiler de un vehículo que, como cuentan los pasajeros, han subido sus precios hasta en un 1000% en relación con lo que indicaban este domingo en sus páginas web.

"Lo que quiero es llegar a mi casa y estoy viendo opciones para llegar", señala una mujer. "Un coche, 1000 euros por cinco horas de viaje", explica un hombre, indignado. "No es normal que tú por un viaje te gastes 300 euros en un coche", añade una chica.

Otra mujer señala que han buscado un billete de autobús, pero no hay opciones disponibles hasta el viernes. En cuanto a los aviones, el precio más barato son 300 euros. "Solamente para llegar a Málaga, 1.000 euros", expone un chico, "nosotros somos jóvenes, ¿de dónde vamos a sacar 1.000 euros?".

"Están subastando, prácticamente, los coches de alquiler", afirma Iñaki López tras escuchar los testimonios. El presentador indica que la situación es similar en la Estación de Málaga María Zambrano. Ahí hay decenas de turistas que necesitan llegar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Cecilia Cano explica que muchos viajeros han intentado cambiar sus billetes para viajar el próximo jueves, pero, finalmente, "no ha sido así y es a partir del lunes, 26 de enero". Al igual que en Madrid, los viajeros están buscando alternativas como alquilar vehículos o, incluso, viajar en autobús. "Los únicos trenes que permanecen vigentes son los de media distancia que unen Córdoba, Sevilla y Granada", indica la reportera.

