Una turista española que estuvo a punto de subir al funicular de Lisboa: "Dio dos o tres vueltas de campana"

Mabel Mateo es una de los múltiples testigos del accidente del funicular en Lisboa que ha dejado al menos 16 muertos y 23 heridos. En su caso, estaba esperando con su hija para subir al vagón, pero decidieron no entrar y esperar al siguiente porque no había sitio para sentarse.

"Había mucha gente, como unas 20 personas sentadas y unas 15 de pie. Mi hija fue la que me dijo que no quería subir ahí, que quería ir sentada. No subimos por eso, porque había mucha gente. Para mí, las personas que estaban de pie iban de sobra allí", ha relatado en Más Vale Tarde.

Así, se quedaron esperando en la primera parada del trayecto cuando vieron el accidente: "Estábamos en la primera parada esperando a que bajara el funicular. El primer tranvía iba a empezar a subir y, en cosa de un metro, descendió, pero como tenía poca inclinación frenó. La gente que iba de pie se cayeron. Y la gente, del miedo, empezó a salir por las ventanas y el chófer nos dijo 'corred' porque no sabían lo que era".

"En ese mismo momento, escuchamos un ruido muy grande y miramos para arriba y vimos al tranvía que descarriló que venía a una velocidad impresionante. En la curva dio como dos o tres vueltas de campana hasta que paró en la esquina del edificio", afirma sobre el vagón que acabó destrozado.

No obstante, Mabel ha explicado que la tragedia podría haber sido mayor si no hubiera descarrilado: "Si no hubiera estado la curva con el edificio, hubiera seguido recto y chocado con el tranvía que estaba parado y se hubiera metido en la carretera".