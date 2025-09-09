El truco para conseguir la mejor tortilla de patatas está en la gelatina

Una tortilla de patatas ya lista para degustar.

El nutricionista Pablo Ojeda nos trae el mejor truco para conseguir una tortilla de patatas espectacular. Con o sin cebolla, esta receta añade un ingrediente sorpresa que se sale de lo tradicional.

Descubre la mejor manera de preparar una tortilla de patatas poco convencional, y ya te adelantamos que la clave no está en añadir o no la cebolla.

Si te gustó su truco para saber cuándo se debe añadir la sal al rebozar un filete de ternera o para pelar el tomate de manera fácil y rápida, no te pierdas esta versión para disfrutar más aún de un plato estrella en la cocina española.

La receta de tortilla de patatas de Pablo Ojeda tiene opciones para todos los gustos y podrá complacer a 'las dos Españas' sin caer en el típico enfrentamiento: solo necesitas añadir un ingrediente sorpresa en tu paso a paso. Apunta bien la lista de ingredientes y ponte manos a la obra con el vídeo de la receta.

Ingredientes

4 patatas medianas

1 cebolla (opcional)

6 huevos

2 hojas de gelatina neutra o 3 gramos de gelatina en polvo sin sabor

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Elaboración de la tortilla de patatas con gelatina

1. Preparar la gelatina: Si usas hojas, hidrátalas en agua fría durante 5 minutos. Si usas polvo, disuélvelo en 3 cucharadas de agua templada.

2. Freír patatas y cebolla: Pela las patatas y córtalas en láminas finas. Corta la cebolla en juliana. Fríe ambas en abundante aceite a fuego medio hasta que estén blanditas (unos 15-20 min). Escurre el exceso de aceite.

3. Batir huevos y añadir gelatina: Bate los huevos con una pizca de sal. Añade la gelatina ya disuelta (tibia, nunca muy caliente para no cuajar el huevo antes de tiempo). Mezcla bien para que quede homogéneo.

4. Montar la mezcla: Incorpora patatas y cebolla al bol con los huevos y la gelatina. Remueve suavemente.

5. Cuajar la tortilla: En una sartén antiadherente, echa un chorrito de aceite. Vierte la mezcla y cocina a fuego medio-bajo. Dale la vuelta con ayuda de un plato cuando esté dorada por un lado.

Termina de cuajar al gusto ¡y listo! Ya tendrás lista tu tortilla de patatas reinventada.