Este 1 de agosto, ha sido, según comenta la periodista Elisa Boni, una jornada histórica debido a la comparecencia de Mariano Rajoy. Para la profesional, el presidente “ha perdido su última oportunidad de aclarar la verdad y de no mentir en la sede parlamentaria".

Elisa Boni, analiza una de las frases que Rajoy ha dicho durante su discurso: "Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no encubrí a un falso culpable", una frase que más que desmentir al extesorero lo que hace es atribuir responsabilidad al propio presidente, pues “si elige mal a su equipo y luego no lo controla es de responsabilidad política”, de acuerdo con la periodista.

Por otro lado, el periodista Luis Roch loa la estrategia de Rajoy de usar frases de Rubalcaba, quedando así por encima de este. “Hoy ha ganado a Rubalcaba”, afirma Roch, “ha estado bien pero no lo suficiente”. Si bien ha sido una estrategia estudiada, se ha visto interrumpida con los múltiples “fin de la cita” durante el discurso, diferenciando así las menciones a las declaraciones de Rubalcaba de las suyas propias.

El periodista Tony Bolaño, en su análisis de la comparecencia de Rajoy, afirma que lo que ha primado en el discurso ha sido la petición de un acto de fé. “Creer en mí y no en Bárcenas”, así recapitula toda la argumentación del presidente.

Para Bolaño, esta petición de fé en el presidente se podría entender si no fuera por las continuas mentiras a las que nos ha sometido, desde la subida de impuestos hasta lo relativo al caso Bárcenas. “¿Tenemos que creerle ahora que dice que se equivocó o cuando decía que Bárcenas era un gran profesional?”, pregunta el periodista.Y es que con desmentir las acusaciones, descreditar la contabilidad de Bárcenas, Rajoy espera convencer de que todo son chantajes.

“Lo de que el culpable es el contable es muy viejo”, asegura Bolaño, haciendo una comparación con libros de Al Capone y la mafia italiana. Para el periodista, el discurso del presidente únicamente ha convencido a los suyos.

“Esperábamos una explicación y solo ha dicho la fuerza de la razón soy yo”, afirma. A pesar de que ha mencionado a Bárcenas hasta 16 veces, algo que se temía que no hiciera, aunque para Elisa Boni “es lo que tenía que hacer, no hay que condecorarle por eso”.

Para Boni, Rajoy ha ligado su futuro político al tema judicial con un propósito bien claro. El presidente ha argumentado que tiene que ser la justicia la encargada de dictaminar la sentencia, y es que, “es consciente de que la financiación ilegal no es delito. Los sobresueldos no son delito, aunque si ilegal”, y la periodista argumenta que “si no son delito, Ruz no lo va a investigar, aunque sea ilegal”.