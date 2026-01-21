Ahora

Viven a 500 metros del accidente

Toni, ofreció junto a su madre su casa para los heridos de Rodalíes: "Empezaron a aparecer camillas, goteros, collarines..."

Toni, hijo de la mujer que puso su casa al servicio de los heridos por el accidente de Rodalíes, explica en este vídeo cómo vivieron este momento en el que su casa se convirtió en un refugio improvisado para 60 personas.

Toni, hijo de la mujer que puso su casa al servicio de los heridos por el accidente de Rodalíes, explica en este vídeo cómo vivieron este momento en el que su casa se convirtió en un refugio improvisado para 60 personas.

Ernestina vive a 500 metros de la zona donde tuvo lugar el accidente de Rodalíes en Gelida. Escuchó un impacto, pero no le dio mayor importancia.

Su susto, sin embargo, fue mayúsculo cuando las alarmas de su finca empezaron a saltar porque los heridos del tren estaban entrando en su terreno buscando ayuda.

Poco después tenía a 60 personas en su casa. Más Vale Tarde habla con el hijo de esta propietaria de unas conocidas bodegas de cava, que en el vídeo sobre estas líneas cuenta cómo su casa se convirtió en un refugio improvisado lleno de heridos, bomberos y médicos.

"Empezaron a aparecer heridos por todas partes, camillas, goteros, collarines, oxígeno...", explica Toni, que señala que por su parte ofrecieron agua, mantas y su teléfono para que las personas pudieran llamar a sus seres queridos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump carga contra Europa en el Foro de Davos: “No va en la dirección correcta”
  2. Encuentran "marcas similares" en cinco vagones del Iryo y en varios trenes que circularon antes del siniestro
  3. Al menos un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves, por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias estudia acudir al Constitucional si la Fiscalía no le da acceso a las denuncias por agresión sexual interpuestas por dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)