Toni, ofreció junto a su madre su casa para los heridos de Rodalíes: "Empezaron a aparecer camillas, goteros, collarines..."

Toni, hijo de la mujer que puso su casa al servicio de los heridos por el accidente de Rodalíes, explica en este vídeo cómo vivieron este momento en el que su casa se convirtió en un refugio improvisado para 60 personas.

Ernestina vive a 500 metros de la zona donde tuvo lugar el accidente de Rodalíes en Gelida. Escuchó un impacto, pero no le dio mayor importancia.

Su susto, sin embargo, fue mayúsculo cuando las alarmas de su finca empezaron a saltar porque los heridos del tren estaban entrando en su terreno buscando ayuda.

Poco después tenía a 60 personas en su casa. Más Vale Tarde habla con el hijo de esta propietaria de unas conocidas bodegas de cava, que en el vídeo sobre estas líneas cuenta cómo su casa se convirtió en un refugio improvisado lleno de heridos, bomberos y médicos.

"Empezaron a aparecer heridos por todas partes, camillas, goteros, collarines, oxígeno...", explica Toni, que señala que por su parte ofrecieron agua, mantas y su teléfono para que las personas pudieran llamar a sus seres queridos.

