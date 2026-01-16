Tania Sánchez señala que si María Corina Machado quiere ser presidenta debería preocuparle "que sea de la mano de Trump"

La opositoria venezolana ha generado una gran controversia después de entregar al presidente estadounidense la medalla del Nobel de la Paz enmarcada. Ha hecho esto para agradecerle su promoción de la paz.

Este jueves se reunían Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca. La opositora venezolana entregaba, durante ese encuentro, su medalla del Nobel de la paz al presidente estadounidense, un gesto que ha sido muy criticado.

Pedro Rodríguez señala, ante el gesto de la opositora, que lo único que se puede decir es que la medalla es dorada. "La aleación de la medalla del premio Nobel ha cambiado, no es oro macizo", cuenta el profesor de Relaciones Internacionales, "y es oro ético, a lo mejor eso no le gusta tanto a Trump".

"Creo que lo más terrible es que esto no es suficiente", añade, "en la cabeza egomaníaca de Trump ella lo que tenía que haber hecho es rechazar el Nobel 'porque el que verdaderamente se lo merece es Donald Trump'".

Tania Sánchez, por su parte, indica que la entrega es "la cosa más ridícula y humillante". "Además, si tu aspiras a ser presidenta de un país de Latinoamérica, debería preocuparte que lo seas de manos de un señor que acaba de secuestrar al anterior", concluye.

