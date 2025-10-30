El tajante mensaje de Iñaki López sobre la "reflexión" de Mazón: "Lleva un año toreando a la Comunitat Valenciana y a Feijóo"

El president ha expresado que va a realizar "una profunda reflexión". Entre las opciones posibles, apunta Ana Pastor, que no anuncie nada, que deja el cargo pero que sigue como diputado o que no se presenta a la reelección.

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde junto con Cristina Pardo, ha realizado su propia reflexión tras las palabras de Carlos Mazón. Tras el tiempo que ha pedido el president un día después del homenaje a las víctimas de la DANA. En un funeral de Estado en el que los familiares allí presentes le han recriminado su actuación y su gestión durante el día 29 de octubre de 2024.

"Ya veremos si anuncia algo porque es experto en torear", ha afirmado el presentador tras las palabras del president de la Generalitat.

Y ha añadido: "Lleva un año toreando a la Comunitat Valenciana y también al propio Alberto Núñez Feijóo".

Le ha recordado al president las comparecencias que tiene por delante: "La de la salida de Gan Panpols y las comisiones de investigación en el Congreso, en el Senado y Les Corts".

Todo, tras las declaraciones de Mazón tras el homenaje a las víctimas de las riadas: "Me hago cargo de lo ocurrido. No dejo de pensar en ello. No les quepa ninguna duda de que pensamos sobre todo lo que significa. Sobre todas las implicaciones y reflexiones que hay que hacer a un año de la DANA".

"Me pedían una interpretación sobre el día y sobre los sentimientos que hay. Voy a hacer una reflexión más profunda y estos días la completaré. Cuando hablemos con las víctimas, algo que tengo previsto hacer, será el momento de desarrollar y de detallar todo lo que ha significado el día", ha agregado Mazón.

Sobre ello ha hablado también Ana Pastor en Más Vale Tarde. Sobre las opciones que puede tener por delante Carlos Mazón. Un Mazón al que se le vio afectado y que, según la periodista, puede tener tres caminos ante sí. "Puede que no anuncie nada. Puede que diga que deja de ser president pero que mantiene el acta de diputado o que no opta a la reelección", ha compartido.

