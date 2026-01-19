Un superviviente del Iryo vio a la niña que ha perdido a su familia: "Estaba con una mujer que decía 'no sé qué hacer con ella'"

Lukas Merakio, superviviente del Iryo descarrilado, explica en este vídeo cómo vivió los momentos inmediatamente posteriores al accidente y cómo está digiriendo, a nivel emocional, la tragedia.

Más Vale Tarde conversa con Lucas Merakio, uno de los supervivientes del tren Iryo descarrilado en Adamuz. En el vídeo sobre estas líneas, explica cómo vivió los angustiosos instantes posteriores al accidente.

"Cuando vi el octavo vagón acostado todo entero y los gritos de la gente, dije 'esto es algo serio'", comenta el superviviente, que cuenta que en ese momento empezó a grabar vídeos y subirlos a las redes a modo de mensaje de socorro.

Lucas también pudo ver a la niña de seis años que ha perdido a sus padres, su hermano y su primo. Cuenta que en esos instantes posteriores al accidente estaba con una mujer, que él asoció con su madre, pero que después vio cómo le decía a la Guardia Civil que "no sé qué hacer con ella, no sé dónde están sus padres".

Además, desvela otra situación en la que ha estado pensando hoy "cuando no me podía dormir": la de una mujer que estaba en el vagón ocho, uno de los que han descarrilado, "y fue al baño y como estaba lleno se fue al del vagón 5 y se salvó".

En estos momentos, afirma que lo que siente es "un cansancio muy grande de la tensión". Además, explica cómo se ha derrumbado al recoger a su hijo al colegio, si bien se siente "súper afortunado": "En los accidentes de tren normalmente no sobrevive la gente, y que estemos aquí para poder contarlo no me cabe en el cuerpo", afirma.

