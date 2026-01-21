Suelo arcilloso, lluvias persistentes y el sistema de drenaje del muro caído en duda: cómo pudo afectar el temporal al derrumbe sobre un tren en Gelida

El accidente ferroviario, que ha costado la vida a una persona y ha herido a otras 37 de distinta gravedad, se podría explicar debido a las condiciones meteorológicas que llevan días afectando a la zona.

El derrumbe de un muro al paso de un tren de Rodalies de la línea R4 a su paso por Gelida (Barcelona), parece ser la principal hipótesis que explique el accidente ferroviario que ha acabado con la vida de una persona, así como ha herido a otras 37 de distinta gravedad. No obstante, las inclemencias meteorológicas también pudieron tener algo que ver en la caída de esa pared.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que el suelo sobre el que estaba apoyado es limoso-arcilloso, es decir, que tiene la capacidad de absorber, de compactarse y pesar incluso en un talud. Asimismo, debido a que lleva lloviendo varios días seguidos, esa tierra pudo colapsar y acabar cayendo, impactando contra el muro de hormigón. Cabe destacar que en los últimos cinco días han caído más de 100 litros por metro cuadrado en la zona, y esa tapia pudo haber acumulado cerca de 30 litros por día.

No obstante, en cualquiera de los escenarios, un muro que está sobre las vías de un tren no puede ceder por mucho que colapse un talud. Sin embargo, en este caso ocurrió, porque, como se ha podido ver en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se puede apreciar la tierra que cayó y que pudo haber empujado la pared.

Por otra parte, otro de los puntos a analizar es si el sistema de drenaje, encargado de expulsar el agua que se va acumulando por la lluvia, de ese muro funcionó correctamente.

Con todo, a pesar de la importancia de los materiales, será la investigación de la que deba determinar qué es lo que ocurrió y si hubo o no un mantenimiento adecuado de ese muro y del sistema de drenaje.

