Sonsoles Ónega e Iñaki López inauguran las fiestas: "Este año, Central Lechera Asturiana enciende el sabor de la Navidad en Atresmedia"

Sonsoles Ónega e Iñaki López protagonizan un encuentro histórico en televisión: conectan en directo entre sus programas para presentar juntos la campaña navideña de Atresmedia, llenando Asturias de sabor y espíritu festivo con Central Lechera Asturiana.

Por primera vez en la historia de la televisión, Más Vale Tarde conecta en directo con Y Ahora Sonsoles para anunciar una exclusiva navideña que tiene lugar en Asturias.

"Esta tarde vamos a asistir a un fenómeno inédito en la historia de la televisión. ¡Estamos en directo con 'Y ahora Sonsoles'! Un abrazo virtual", comenta Iñaki López al ver a Sonsoles Ónega.

Ambos presentadores se unen para presentar el anuncio navideño de Atresmedia, con Central Lechera Asturiana como eje central de la historia. "Este año Central Lechera Asturiana enciende el sabor de la Navidad en Atresmedia, donde estamos todos", dicen Sonsoles e Iñaki en el anuncio. Puedes ver el anuncio completo en el vídeo principal de esta noticia de Más Vale Tarde.

"Que bonita la campaña de Atresmedia", celebra Iñaki López. "Qué guapos los protagonistas. Está muy bien que al fin den la oportunidad a gente joven para felicitar a través de anuncios como este la Navidad", bromea el presentador.

