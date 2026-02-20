Simon Hunter, periodista británico, sobre el futuro judicial del expríncipe Andrés: "Tal y como está redactada la ley, es un delito muy difícil de probar"

El periodista asegura en Más Vale Tarde que "los registros van a seguir hasta el lunes, pero la investigación está en sus primeros momentos", por lo que se dilatará, al menos, durante "semanas o meses"

La investigación contra el expríncipe Andrés de Inglaterra acaba de comenzar tras su detención el pasado jueves. Así lo asegura el periodista británico Simon Hunter, que explica en Más Vale Tarde que, tras su captura y posterior puesta en libertad, "los registros van a seguir hasta el lunes, pero la investigación está en sus primeros momentos".

No obstante, Hunter no tiene claro que la investigación vaya a concluir con Andrés sentado en el banquillo, pues es una institución que no existe en España, la Fiscalía de la Corona la que "decidir si hay pruebas para que el expríncipe vaya a juicio". "No va a ser un proceso rápido, estamos hablando de semanas o incluso meses hasta que sepamos si hay cargos", añade.

Además, los cargos de mala conducta en cargo público de los que se acusan al hermano del rey Carlos III podrían no llevar a una condena, ya que, tal y como explica el periodista, "tal y como está redactada la ley, es un delito muy difícil de probar".

No obstante, Simon Hunter aclara que, en caso de tener que sentarse en el banquillo de los acusados, el expríncipe no gozaría de los privilegios de los que dispone la realeza española y "sería tratado como un ciudadano normal", ya que "ni es príncipe ni tiene privilegios".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.