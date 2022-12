La SextaColumna nos dio la pista... y nosotros, inmediatamente, pusimos en marcha la operación Pato Amarillo.

Nos unimos a su causa. Porque desde su asociación en el madrileño barrio de Orcasitas, Pilar lleva casi 30 años ayudando a la gente. Les da ropa, comida y juguetes. Pero ahora el Ayuntamiento quiere al 'Pato Amarillo' en otra parte.

Al conocer que el 'Pato Amarillo' podría estar en peligro, contactamos con el Ayuntamiento. Desde allí nos dicen que no quieren echarlas sino trasladarlas. Y les ofrecen un local similar pero que les costaría unos 14.000 euros al año. Dinero que no pueden pagar porque el 'Pato Amarillo' no recibe subvenciones.

"No nos pueden desalojar así como así, y nosotros tenemos que seguir con nuestra actividad diaria", dice Berta Ledesma.

Una actividad que consigue ayudar a más de 600 familias necesitadas al mes. Y para que sigan ayudando la Operación Pato Amarillo también les pidió ayuda a ustedes. Y cada vez son más las personas que se unen a esta causa.