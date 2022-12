Están a punto de llegar a su destino, Juan Luis desde Andalucia, Petra desde Extremadura, y así hasta seis puntos cardinales que pretenden juntarse en Madrid. Para hacerlo, recorren cientos de kilómetros.

En Madrid habrá 1.500 antidisturbios para recibir a las marchas

Entre todos ellos destacan algunas historias como la de José Luis, está jubilado y con poco más de 500 euros tiene que tirar de su hija y sus nietos. Los motivos que le han puesto en marcha son los de casi todos sus compañeros, "decirle a este Gobierno que basta de recortes y basta de desahucios".



Los que vienen desde Valencia, han tenido suerte, les han recibido con la comida preparada. Sin embargo, no en todos los pueblos les han tratado igual. El alcalde popular de Caudete, en Albacete, según dicen los manifestantes, no quería que la marcha hiciese parada allí y cuando llegaron solo se escuchaban insultos.



Muchos de los manifestantes se quejan por haber tenido dificultades al pasar por localidades gobernadas por el PP. Sin embargo, la tónica general encontrada en las últimas jornadas no ha sido esa.



Las seis columnas que formas el mapa de la dignididad siguen avanzando y se convertirán en una gran mancha en Madrid. Allí les recibirán con más de 1.500 agentes antidisturbios. Además se teme que pueda haber también grupos de radicales.