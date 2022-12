A partir del relato de Ana Gimeno, parece una auténtica locura arriesgarse a cometer un delito semejante, pero ella lo justifica: "Te arriesgas porque si te vas para atrás te pegan un tiro. Te la juegas, es a vida o muerte. Esas personas llevaban armas encima", explica.



"Normalmente quien hace eso es gente que está metida en el mundo de la droga, consumidores. Las personas que nos captan nos ven muy enganchados y desesperados, sin recursos económicos porque no puedes trabajar, entonces te lo ofrecen. Te lo pintan bonito y tú lo quieres creer".



"He hablado con Lola y está muy mal. Ayer hable con ella por teléfono y la llevaban en silla de ruedas. Prácticamente no podía hablar, estaba con gotero", explica Ana Gimeno sobre su antigua compañera de prisión.



Ana Gimeno prefiere no hablar mucho sobre su familia, pero explica que ha contado a las personas que más le importan dónde ha estado. "Al fin y al cabo me van a ver en televisión. Venir y decir que he estado en Argentina trabajando no tenía sentido si luego ven como cuento mi historia".



"Los problemas, cuando sales de la cárcel, son totalmente diferentes. Al salir te encuentras sola y con un deuda que hay que pagar al Estado boliviano por haberte sobrepasado por el tiempo que ellos te conceden en la visa".