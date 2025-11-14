De Rubiales a George Bush: el ranking de los tortazos, tartazos y huevazos más sonados

Más Vale Tarde ha hecho una recopilación de las agresiones más sonadas que han recibido figuras políticas, futbolísticas y artísticas.

Tras el lanzamiento de huevos que sufrió el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por parte de su tío durante la presentación de su libro, Más Vale Tarde ha querido hacer una recopilación de los huevazos, tortazos y tartazos que han padecido algunos dirigentes políticos y futbolísticos, así como cantantes.

En este último apartado, Marta Sánchez se vio obligada a suspender un concierto en Badalona (Barcelona) en 2019, cuando desde el público le lanzaron varios huevos al grito de: "¡Fascista!". Algo similar le ocurrió a la líder de la extrema derecha francesa, Marie Le Pen, en 2022, durante una visita al norte de Francia. El huevo no impactó en ella, sino en un fotógrafo. Siguiendo en crónica francesa, al primer ministro, Emmanuel Macron, le arrojaron un blanquillo cocido que le rebotó en la chaqueta. El agresor fue inmediatamente detenido.

También le ocurrió al rey Carlos III de Inglaterra en 2022, durante una visita a la puerta medieval de Micklegate Bar, en la ciudad de York. El monarca no perdió la compostura. Precisamente de mantener el tipo ante un ataque con huevos también sabemos en España, le pasó al exlíder del PSC Miquel Iceta en 2010.

Tartazos y tortazos

En el capítulo de tartazos, uno de los más sonados fue el que recibió el presidente de Ryanair en 2023 de parte de dos activistas climáticas. Aunque en clave nacional, lo mismo le ocurrió a la expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, que en lugar de uno se llevó tres en 2011 durante un acto en Toulouse.

Por otra parte, en la sección de tortazos, quedan para la historia la trifulca entre el expresidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y su homólogo del Compostela José María Caneda, en la que salió malparado el tesorero del equipo gallego. Sin olvidar el encontronazo entre Boyer y Ruiz Mateos.

La recopilación ha concluido con la lluvia de zapatos que sufrió el expresidente estadounidense George Bush en 2008.

