Rubén Sánchez, portavoz de Facua, cuenta cuándo recibirán los usuarios lo que las eléctricas le deben. "Lo vamos a cobrar en un recibo que vamos a recibir en casa antes del 31 de agosto", aseguró.

Alguno se preguntará cómo saber cuánto le van a devolver en ese recibo, él nos lo explica. "Es una regla de tres simple que nosotros mismos podemos hacer para calcular lo que las eléctricas nos deben", afirma. "El dinero devuelto se calcula multiplicando los KW/H consumidos por 3,02 céntimos", esa es la fórmula mágica.

¿Qué ocurre si la cantidad que hemos calculado no corresponde con lo que nos devuelven? Rubén Sánchez lo tiene claro: "Si no se corresponde a unos cientos de clientes, es un problema, si no corresponde a más grande escala, se va a denunciar que hay un fraude. Es muy difícil que las eléctricas hagan trampa con esto".

Sin embargo, no se acaba el problema cuando nos den el recibo. "El gran lío se produce ahora, ya que según cómo tengamos configurado el contador verán lo que consumimos cada hora, cada minuto", asegura.

"Yo tengo que saber lo que me cuesta la electricidad, igual que se hace en las gasolineras por ejemplo, no saberlo es impresentable e ilegal", denuncia finalmente Rubén Sánchez.