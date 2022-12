El portavoz de consumidores de la organización FACUA, Rubén Sánchez, denuncia que "la inmensa mayoría de la gente no va a entender cómo funciona la nueva factura". Además, añade que "posiblemente ni el ministro Soria va a ser capaz de interpretarla".



Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, analiza en directo en el plató de 'Más Vale Tarde' la nueva factura eléctrica. Al respecto, expresa que "entra en vigor el gran disparate eléctrico, algo que parece diseñado por una mente diabólica que quiere volvernos locos a los consumidores. Vamos a tener una tarifa cada hora, 4.440 tarifas cada bimestre y eso no lo va a entender nadie".



Sánchez reitera que la tarificación del nuevo sistema no va a ser entendido "por la inmensa mayoría de la gente" y añade que "posiblemente ni el ministro Soria va a ser capaz de interpretarlo".



Acerca de la variación de precios, Sánchez sostiene que "el ministro está jugando con las cifras, no se puede saber cuánto va a costar la luz mañana". Sin embargo, destaca que el hecho de haber puesto fin a las subasta supone poner fin a la "especulación" ya que "la subasta fue el gran error de la política de Zapatero en materia energética".



Sobre el mejor precio de la energía eléctrica, Sánchez afirma que "si tuviéramos una tarifa basada en el coste real de la producción de electricidad y le metieramos un margen de beneficio razonable tendríamos el nivel óptimo". Sin embargo, prevé que esta medida "no la va a a hacer este Gobierno ni ninguno" y lamenta que las compañias eléctricas "no quieran contar los beneficios que tienen y así especulan y deciden precios".