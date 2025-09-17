Rosa Aguilar reivindica el legado de Anguita y lanza un 'dardo' a los políticos: "Deberían mirar atrás y ver lo que Julio hizo "

"Corren malos tiempos, y algunos deberían mirar un poco hacia atrás, lo que Julio Anguita siempre hizo fue guardar el respeto a la institución sin menoscabar aquello que él quería expresar en nombre de Izquierda Unida", afirma la exalcaldesa de Córdoba en Más Vale Tarde.

Desde este martes, la estación de tren de Córdoba recibe el nombre de Julio Anguita, el que fuera líder del Partido Comunista e Izquierda Unida y alcalde de la ciudad andaluza. Este cambio de nombre se ha producido tras una recogida de firmas llevada a cabo por miles de ciudadanos que elevaron la petición al Ayuntamiento.

Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba y excompañera de partido de Anguita, asegura en Más Vale Tarde que ese proceso haría que Anguita estuviese especialmente orgulloso: "A Julio le hubiera gustado tal y como ha sucedido, y que la ciudadanía cordobesa sea la que haya tomado la iniciativa".

De hecho, Aguilar defiende que el nombre de Anguita esté presente también en centros educativos para homenajear la labor del exdirigente comunista como maestro.

"Merece tener una estación con su nombre, e incluso estaría bien que un colegio de la ciudad llevase su nombre, porque es lo que hacía a Julio Anguita extraordinariamente grande", añade la exalcaldesa.

Un talante fraguado en las aulas que, según Aguilar, contrasta con lo que se vive en el panorama político actual. "Lo que estamos viendo en el Congreso es una degradación de las formas, entre la confrontación con argumentos y lo que está sucediendo ahora hay un abismo", sostiene.

"Corren malos tiempos, y algunos deberían mirar un poco hacia atrás, lo que Julio Anguita siempre hizo fue guardar el respeto a la institución sin menoscabar aquello que él quería expresar en nombre de Izquierda Unida", afirma Rosa Aguilar para concluir.