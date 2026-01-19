Rosa Aguilar aplaude la colaboración entre Gobierno y Junta en Adamuz: "Se lo deben a las víctimas y lo merecemos los ciudadanos"

"Tenemos que sacar una lección de esta tragedia", afirma, Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba, que en este vídeo ensalza el trabajo de los profesionales, la solidaridad de los cordobeses y la gestión conjunta de Gobierno y Junta de Andalucía.

Más Vale Tarde conecta con Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba, para analizar el trágico descarrilamiento del Iryo y el Alvia en Adamuz.

En el vídeo sobre estas líneas, Aguilar manda sus condolencias a los familiares de los fallecidos, desea una pronta recuperación a los heridos y aplaude el trabajo de los profesionales de emergencias que se encuentran en el terreno, así como la solidaridad del pueblo de Adamuz.

"Tenemos que sacar una lección de esta tragedia", afirma la exalcaldesa cordobesa, que se pone en la piel de las víctimas y destaca la colaboración entre instituciones. "Que el Gobierno y la Junta de Andalucía estén a la par y dando pasos importantes juntos es fundamental. Primero porque se lo deben a las víctimas y, segundo, porque nos lo merecemos todos los ciudadanos", afirma.

Aguilar destaca la solidaridad de los cordobeses, que han atenido al llamamiento del hospital y han cubierto las necesidades que había de sangre para atender a los heridos.

También desmiente los rumores sobre que un sobrino suyo iba a coger ese tren, aunque "podría haber sido", pues "desde Córdoba estamos muy cerca de Madrid y nadie coge prácticamente el coche, todo el mundo va en AVE".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.