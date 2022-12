La alcaldesa de Valencia había convocado una rueda de prensa para hablar de temas de la ciudad pero es la alcaldesa de la tercera ciudad por importancia de España y también es un miembro importante dentro del Partido Popular por lo que la reportera de laSexta le ha preguntado que pensaba de las novedades del caso Nóos.

Barberá tuvo que declarar ante el juez Castro quien tiene que resolver si finalmente el vicealcalde Alfonso Grau tiene que volver a declarar ante él como imputado porque hay una fundación, que depende del Ayuntamiento de Valencia, que habría financiado al Instituto Nóos con hasta 1,9 millones de euros.

Las preguntas de laSexta no le han gustado a la alcaldesa de Valencia. Durante la rueda de prensa y al ser preguntada por las novedades del caso Nóos, Rita Barberá ha respondido lo siguiente: “No voy a comentar nada, es que ayer ya me lo preguntaron otra vez. No tengo ni idea ni de lo que ha dicho este señor, ni lo que existe de verdad. No tengo nada que decir y lo único que le puedo decir, y creo que voy a ser determinante, es que el Ayuntamiento de Valencia está excluido de ese caso”.

Si durante la rueda de prensa la alcaldesa no ha querido pronunciarse sobre el caso, al ver que la pregunta procedía de una periodista de laSexta, Barberá le ha dicho esto a la periodista: “Ah, laSexta, claro, no les interesa nada los temas de Valencia, solo les interesa el lio”, “hombre es que me haces una pregunta tu a mi…”, “pero vamos a ver que yo no tengo ni idea de lo que pasa, lo sabes perfectamente. Que yo no tengo por qué comentar lo que diga uno o lo que diga el otro de más allá. Valencia sabéis que está excluida y vosotros patapam, patapam, eso es lo que estáis haciendo.” No os importa nada lo que es Valencia”.