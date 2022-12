Repsol no quiere cantar victoria antes de tiempo, ya que considera que el hecho de que Marruecos haya encontrado petróleo a 200 kilómetros de Canarias no incrementa las probabilidades de éxito de la compañía. Antonio Crufau, presidente de Repsol, ha declarado que "no cambia nada, pero hace más atractiva la exploración en Canarias".



Todavía se desconoce la cantidad de crudo que hay en el pozo y su calidad, pero el gobierno español cree que es una buena noticia. El ministro Soria afirma que "sería muy bueno desde el punto de vista comercial porque nos ayudaría a disminuir la depencia".



En el último año, Marruecos ha perforado cinco pozos en busca de hidrocarburos. En dos de ellos ha encontrado petróleo, aunque sólo en el que está a 200 kilómetros de Canarias podría ser rentable extraerlo. En noviembre, perforará muy cerca de ese punto.



Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos y conocedor de la cuenca de Tarfaya se muestra prudente, "ya que los hallazgos aún no son concluyentes".



Para el gobierno canario, sin embargo, este hallazgo no cambia nada. Y el futuro de las islas, según su presidente Paulino Rivero, pasa por respetar el medio ambiente para seguir viviendo del turismo, que es su principal fuente de ingresos.