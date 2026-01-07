La reflexión de Néstor Prieto acerca de la oposición venezolana: "Están completamente desubicados"

El periodista especializado en América Latina ha analizado en Más Vale Tarde el estado de la sucesión en el Gobierno de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El periodista especializado en Amércia Latina Néstor Prieto ha analizado en Más Vale Tarde el estado de la transición en Venezuela tras la captura de Estados Unidos de Nicolás Maduro y de su mujer, Cilia Flores. "Estamos más en shock nosotros que ellos", ha afirmado Prieto que le han relatado sus fuentes en la oposición. En este sentido, el periodista ha explicado que "están completamente desubicados" porque se "enteraron por las noticias de lo que estaba ocurriendo".

Asimismo, ha remarcado la "honestidad" de Trump, puesto que "no ha engañado a nadie". Según Prieto, esto debería obligar a "los europeos y a todos los actores de la comunidad internacional a actuar en consecuencia". Además, ha puesto de manifiesto la "selectividad que se está haciendo a la hora de debatir de Venezuela".

Por último, en relación con el narcoterrorismo, Prieto ha recordado que en Honduras -considerado "narcoestado" por la Justicia estadounidense- se ha designado a un presidente "sin que se cuenten todas las actas" y que pertenece al Partido Nacional, el mismo en el que militó el expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York por "meter 450 toneladas por la nariz de los estadounidenses". "Desnudemos claramente la hipocresía que hay ahora mismo, porque el narcoterrorismo está ahí", ha concluido.

