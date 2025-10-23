La receta de arròs passejat (arroz al horno) que pone a prueba a Carlos Maldonado en Más Vale Tarde

Reta al chef Carlos Maldonado con tus recetas estrella y forma parte de la sección de cocina de Más Vale Tarde.

Paso a paso Los espectadores de Más Vale Tarde retan al chef Estrella Michelin en 'Supera esto, Maldonado', la nueva sección de cocina de laSexta donde Maldonado reinventa las recetas tradicionales y familiares con su toque personal.

Una semana más el chef Carlos Maldonado vuelve a la cocina de Más Vale Tarde para ofrecer sus lecciones de cocina en laSexta. En este nuevo curso, el programa propone nuevos retos al cocinero Estrella Michelin: cada semana aceptará el reto de los espectadores con sus recetas más top.

La colaboradora Bea de Vicente fue la primera en retar a Maldonado con su receta familiar de papas con choco, que el chef actualizó con un toque de cayena y jengibre. Tras la primera prueba superada, ahora Maldonado tendrá que crear su propia versión de una de las recetas más típicas de la Comunitat Valenciana: arròs passejat, conocido fuera de Valencia como arroz al horno, una receta tradicional con su propia historia.

¿Superará el reto Carlos Maldonado? No te pierdas la sección de cocina de hoy de Más Vale Tarde, a partir de las 17:15 horas, en laSexta.

Ingredientes (Para 4 personas):

300 - 350 g de arroz redondo o bomba.

700 ml de caldo de cocido o de pollo caliente.

250 g de costillas de cerdo troceadas.

2 lonchas de panceta fresca.

2 morcillas de cebolla.

100 g de nabo (pelado y troceado).

1 tomate maduro (para decorar, cortado en rodajas).

1 cabeza de ajos entera. 💡 ¡Elemento clave!

100 g de garbanzos cocidos.

150 g de Tomate frito (o triturado/rallado).

1 cucharadita de pimentón dulce.

4 hebras de azafrán.

Sal.

Cómo cocinar arroz al horno (o arròs passejat), paso a paso

El nombre de arròs passejat("arroz paseado" en castellano) se debe a una costumbre antigua y popular en la Comunitat Valenciana.

Antiguamente, muchas casas no tenían horno propio, así que cuando se preparaba este arroz, que tradicionalmente lleva su cocción final en el horno, las personas 'paseaban' la cazuela (la cassola) con el arroz ya semipreparado desde sus hogares hasta el horno municipal o el de alguna panadería del barrio. Allí, a cambio de una pequeña cantidad, se horneaba la cazuela.

De ahí que al arroz, que era el protagonista de ese 'paseo' de casa al horno y de vuelta, se le conociera como arròs passejat o "arroz paseado". Es un reflejo de su origen humilde. Si quieres disfrutar de esta receta tradicional, atento al paso a paso:

Sofrito de carne, nabo y morcillas

1. Precalienta el horno a 200-220 °C.

2. En una olla o cazuela ancha, sofríe las costillas y la panceta hasta dorarlas.

3. Añade el nabo y saltea junto a la carne.

4. Fríe ligeramente las morcillas por ambos lados. Retira y reserva únicamente las morcillas.

Aceite de azafrán y sofrito de tomate

1. En una sartén aparte, calienta 2-3 cucharadas de aceite. Tuesta las hebras de azafrán en ese aceite y retíralo inmediatamente. Reserva este "aceite de azafrán".

2. En la olla principal, añade el tomate frito y cocina hasta que reduzca un poco.

3. Retira del fuego, añade el pimentón dulce y remueve rápidamente.

Añadir caldo y garbanzos

1. Vierte el caldo caliente sobre el guiso y lleva a ebullición por 2-3 minutos para integrar sabores.

2. Incorpora los garbanzos cocidos y rectifica de sal.

Montaje final en la cazuela

1. En la cazuela de barro (o bandeja), extiende el arroz uniformemente.

2. Añade la carne y el nabo del guiso por encima del arroz.

3. Vierte el caldo del guiso (con el tomate y los garbanzos) hasta cubrir.

4. Coloca las morcillas reservadas, las rodajas de tomate maduro y, ¡lo más importante!, la cabeza de ajos entera (con la raíz hacia abajo) justo en el centro de la cazuela.

5. Vierte el aceite de azafrán por encima.

Horneado y reposo

1. Introduce la cazuela en el horno precalentado.

2. Hornea durante 18-20 minutos o hasta que el arroz esté cocido.

3. Saca, tapa y deja reposar 5 a 10 minutos.

Manda tus recetas a 'Supera esto, Maldonado'

Reta a Carlos Maldonado mandando tu receta estrella, en vídeo, a Más Vale Tarde.

El gazpacho de tu abuela, las croquetas de tu madre, ese plato estrella que repites sin parar porque donde va triunfa... ¿Le saldrá mejor a Carlos Maldonado? En 'Supera esto, Maldonado' el chef le dará ese toque Michelin a las recetas de los espectadores.

🧑‍🍳 Si tú también quieres que el chef intente superar tu receta estrella con este nuevo reto, mándanos el vídeo de tu receta al Whatsapp del programa: 699 668 247.

