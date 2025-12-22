La reacción a la debacle socialista de los vecinos de Villanueva de la Serena, donde Gallardo gobernó más de 20 años: "Un descalabro total"

El exsecretario general del PSOE extremeño fue alcalde del municipio durante casi 21 años de manera ininterrumpida y los vecinos han dado su veredicto al resultado cosechado en los comicios del 21 de diciembre.

El ya exsecretario general de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitido tras el mal resultado cosechado en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 21 de diciembre, en las que el PSOE perdió 18 diputados. En este sentido, es bastante llamativo que ni siquiera en su pueblo, Villanueva de la Serena (Badajoz), donde fue alcalde casi 21 años seguidos de forma ininterrumpida, ha sido la fuerza más votada. En esta localidad los socialistas han perdido casi 20 puntos en tan solo dos años y medio.

Concretamente, el PSOE ha pasado de cosechar el 50,1% de los votos en 2023 al 30,58% en 2025, por eso mismo Más Vale Tarde le ha preguntado a sus vecinos qué opinaban del resultado. "Lo veía venir. Presentarse él creo que ha sido una mala decisión"; "Un descalabro total, hay que ser honrado y honesto y no han tenido honestidad ninguna"; "La verdad es que sí, me ha sorprendido mucho", ha comentado tres vecinos.

"Yo creo que no ha habido sorpresas porque más o menos se sabía lo que iba a pasar, pero es un castigo a lo que ha pasado"; "Claro, cuando las cosas no están como le gustan a la gente, quieren un cambio"; "Creo que en el PSOE se debería de renovar mucho la imagen para los que queremos que una Extremadura socialista vaya adelante", han señalado otros tantos ciudadanos en el mismo tono crítico.

Con todo, el Partido Popular fue el vencedor de la noche con 29 diputados, uno más que en 2023, y acumuló el 43,18%. No obstante, el claro ganador fue Vox, que ganó seis diputados y concentró un 11,6% de los votos. El PSOE perdió diez y se quedó en 18 con el 25,72% de los votos y Unidas por Extremadura cosechó siete diputados, tres más que hace dos años y medio con el 10,25% de los votos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.