La reacción de Cristina Pardo al oír un discurso de Julio Anguita: "Es que ahora estamos en la fruta"

A propósito del homenaje a Julio Anguita en Córdoba, al poner su nombre a la estación del AVE, Más Vale Tarde recuerda algunos de sus discursos, entre ellos uno donde demuestra que "era mejor rapsoda que Paco Valladares".

Desde hoy, la estación del AVE en Córdoba se llamará estación Julio Anguita, en homenaje a uno de los políticos más importantes de la historia política española.

Aprovechando este homenaje, Más Vale Tarde recuerda algunos de los discursos más recordados de Anguita, que también fue alcalde de la ciudad y se convirtió en el primer edil comunista de una capital.

En uno de ellos, un pregón para el Carnaval de 1984, incluso tiró de humor y de rimas. Esto provoca la reacción de Iñaki López, que asegura que "era mejor rapsoda que Paco Valladares".

Cristina Pardo, por su parte, compara la formidable retórica de Anguita con lo que se ve actualmente en la política española: "Es que ahora estamos en la fruta".