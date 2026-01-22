Raúl Esteban, jefe de Emergencias, sobre por qué tardaron una hora en atender al Alvia: "Estoy seguro de que no lo vieron"

El jefe de Emergencias y Protección Civil de Móstoles detalla el paso a paso desde que se recibe una llamada a emergencias anunciando un accidente hasta que llega el servicio de bomberos y se establece un puesto de mando avanzado.

El pasado domingo sucedía un terrible accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Día a día se va conociendo nueva información sobre el suceso como que, por ejemplo, el Alvia accidentado estuvo una hora accidentado sin recibir ayuda lo que lleva a pensar, como señala Iñaki López, que no se estableció un triaje para atender a los pasajeros accidentados en función de su gravedad.

Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil de Móstoles, indica que hay que situar los hechos para poder explicar cómo se lleva a cabo ese triaje. Esteban expone que en una población con 4.000 habitantes "lo normal es que, en el centro de salud, un domingo, pueda haber un médico y un enfermero, y que en el puesto de Guardia Civil o de la Policía Local, haya un patrullero o dos". Raúl indica que, tras un accidente, "habrán entrado dos tipos de llamadas: la del 112 y la otra de Adif". "Entre ellos se gestionan", añade, "ahí se pierde un tiempo entre protocolos de activación".

Indica que las primeras ambulancias que van no son medicalizadas, si no que van técnicos en emergencias con una ambulancia muy básica "que no tienen la costumbre de ver esto que hemos visto y que, realmente, ellos no tienen en el puesto de mando hacer un 360, es decir, hacer una visualización de todo tu perímetro porque puede haber muchísimas cosas u otros accidentados".

Cuando llegan los bomberos es "cuando se pone orden". "Ahí es cuando ya se organiza un puesto de mando sanitario y un puesto de mando avanzado, y se hace un puesto de mando para la recepción", señala Esteban.

Esteban considera que "no es extraño" que la ayuda para el Alvia llegara una hora más tarde debido a que era de noche, estaba a 800 metros. "Estoy seguro de que no lo vieron y que la información que tenían del 112, por su emisora, era escueta", concluye.

