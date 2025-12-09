Raúl Esteban, jefe de Emergencias, explica cómo hay que poner las luces de Navidad para evitar incendios: ojo al árbol y la regleta

Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil, explica en este vídeo a qué elementos de nuestra decoración navideña deberíamos prestar especial atención para evitar incendios y la importancia de usar productos homologados.

Una mujer ha muerto en el incendio de su casa en Lugo ante lo que podría haber sido un cortocircuito por la iluminación navideña. Para evitar tragedias como esta, Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil, da algunos consejos para que la instalación sea segura.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que la iluminación que pongamos debe estar homologada y tener una certificación. También es importante cómo guardamos las luces de un año para otro, de manera que habría que enrollarla y desenrollarla al año siguiente comprobando siempre que los cables no tienen roces.

Raúl apunta que también hay que tener cuidado con la regleta, sobre todo si la escondemos debajo del sofá o del árbol para que no se vea. En este sentido, señala que siempre tiene que estar homologada y, antes de irnos a dormir, con el botón en posición de apagado. También es importante no poner ladrones en la regleta.

Además habría que mirar la potencia máxima de la regleta, pues en muchos casos enchufamos aparatos que, en su suma, superan ese límite.

En el caso de la iluminación exterior, hay que buscar luces homologadas para tal función y siempre enchufarlas en los enchufes de exterior, nunca de interior, porque vienen preparados para humedad.

Con el árbol también hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay niños y mascotas en casa, por lo que habría que evitar bolas de cristal y utilizar guirnaldas que no se caigan fácilmente. Sin embargo, no hay problema en el contacto de los adornos con las luces, siempre que sean de LED.

Por otro lado, habría que regar los árboles de Navidad naturales, ya que pueden secarse y ser más peligrosos. En el caso de los sintéticos, Raúl afirma que "no deberían arder", pero si no cumplen normativa "arden muy rápido".

Respecto a las velas decorativas, recomienda no utilizar las de combustión, en favor de las de LED. No obstante, si optamos finalmente por las tradicionales, aconseja colocar un post it en la puerta que advierta de que hay que apagarlas antes de salir.

Por último, indica que hay que tener precaución al colocar el árbol cerca de chimeneas o a la salida del salón, así como con el pis de las mascotas cerca de las regletas. Si vemos que sale humo, primero habría que desenchufarla y luego echarle el agua.

