Raúl Esteban, jefe de Emergencias, sobre el descarrilamiento de Adamuz: "Los primeros tres cuartos de hora han tenido que ser dantescos"

El jefe de Emergencias y Protección Civil de Móstoles, Raúl Esteban, ha analizado en Más Vale Tarde cómo han tenido que ser los primeros momentos tras el trágico descarrilamiento de los trenes que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba). En este sentido y basándose en su experiencia profesional, puesto que no ha estado en el lugar de los hechos, ha remarcado que "los tres primeros cuartos de hora han tenido que ser dantescos".

"Eso es un caos, la gente chillando, la gente que quiere salir y no puede, no es fácil romper un cristal de un tren, todo volcado, maletas por todos los sitios, asientos desplazados. Estoy hablando donde sí que había posibilidad de vida, donde no había, eso es todavía mucho más dantesco", ha detallado.

Por otra parte, ha destacado la "colaboración de los vecinos" que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, puesto que junto a la Guardia Civil y la Policía Local posibilitaron la apertura de las ventanas por la que pudieron salir las personas que estaban "medianamente sanas". "Toda esa ayuda fue fundamental", ha añadido, al tiempo que ha destacado que "corrieron un riesgo porque las catenarias caídas tienen electricidad, aunque las corte el puesto de mando de Renfe". "Tienen energía residual que puede dar corrientes", ha concluido.

