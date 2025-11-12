Raquel Ejerique, sobre el fiscal general: "Después de ver este juicio en directo, creo que hizo bien en no dimitir"

Raquel Ejerique hace una reflexión en este vídeo sobre el juicio a García Ortiz antes de que mañana quede visto para sentencia: "Si hay una condena, tendrá que estar basada en indicios y deducciones, porque una prueba física no ha aparecido"

Más Vale Tarde analiza con Alfonso Pérez Medina la quinta jornada del juicio al fiscal general del Estado en la que ha declarado el propio Álvaro García Ortiz, que ha insistido en su inocencia y defendido la legalidad del borrado de los datos de su móvil.

Teniendo en cuenta que mañana este juicio queda visto para sentencia, la impresión de Raquel Ejerique es que "hay indicios y sospechas de la UCO y que Almudena Lastra tiene muy claro quién fue".

Sin embargo, señala que tanto los testimonios que se han vertido estos días, como los datos, "no refrendan que el fiscal general haya sido el filtrador".

Por todo ello, concluye que "si hay una condena, tendrá que estar basada en indicios y deducciones, no en una prueba física porque no ha aparecido".

En este sentido, afirma que, aunque en su momento tuvo dudas de si debía dimitir García Ortiz, después de ver en directo cómo ha ido el proceso "creo que hizo bien en no hacerlo".

