La homofobia también está presente en España y hay numerosos casos que lo demuestran, por eso 'Más Vale Tarde' ha elaborado una lista con las principales 'perlas' contra los homosexuales.



España fue el tercer país del mundo en aprobar la ley del matrimonio homosexual. Con 187 votos a favor, el 3 de julio de 2005 el Congreso permitía a las personas del mismo sexo casarse. Esa es la teoría, porque en la práctica hay algunos que suspenden.



En el número cinco se encuentra Ana Botella gracias a archifamosas frases sobre las peras y las manzanas. La alcaldesa de Madrid no era todavía alcaldesa cuando pronunció unas de sus palabras más conocidas. "Si se suman dos manzanas, dan dos manzanas y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos".



Eso fue en 2005, cuando Ana Botella era concejala en el consistorio madrileño. Jamás rectificó ni aclaró un punto de sus palabras. Es más, la hoy ya alcaldesa evitó pronunciarse sobre que Madrid fuera elegida Capital Mundial del Orgullo Gay para 2017.



En el número cuatro está Miguel Celdrán por "los palomos cojos". En una entrevista en la radio, el alcalde de Badajoz no tuvo ningún problema en insultar al colectivo homosexual. "Aquí en Extremadura, pocos, aquí normalmente los palomos cojos los echamos para otro lado".



El problema le vino luego, cuando el Gran Wyoming convocó una caravana de palomos cojos con el fin de concentrar en Badajoz al mayor número de gays, lesbianas, bixesuales y transexuales. Más de 10.000 personas se concentraron en la Plaza Alta de la ciudad, convirtiendo la caravana de palomos en un evento que se repite cada año.



En el número 3, Ferrín Calamita por su "yo soy católico". El juez murciano, Fernando Ferrín Calamita, acumulaba 19 denuncias antes de ser condenado a 10 años de inhabilitación por retraso malicioso en un proceso de adopción. Curiosamente, la pareja afectada era una pareja de lesbianas.



Ferrín Calamita consiguió dilatar esa adopción durante más de un año, lo que llevó a la pareja a denunciarle. "Se me acusa por ser católico", sentenció al respecto. Sin embargo, el querer imponer la justicia divina a la justicia constitucional le costó a Calamita el puesto.



En el número dos se encuentra Aquilino Polaino por su terapia contra la homosexualidad. Fichado por el PP para el Senado como especialista, Polaino se atrevió a recetarse contra la homosexualidad. Dijo que había hombres y mujeres que habían solicitado contra la homosexualidad su "ayuda humanitaria". Además, añadió que las personas homosexuales comparten un perfil psicopatológico.

Por último, en el número 1 lidera el obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, por afirmar que los homosexuales se "corrompen y se prostituyen". A sus feligreses les dijo que los homosexuales "piensan desde niños que sienten atracción hacia personas del mismo sexo y para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno".