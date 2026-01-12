Ahora

Ramoncín, a Vox tras declararse "incompetentes" sobre Groenlandia: "Están más despistados que un gato en una fábrica de sifones"

El artista considera que no tienen "ningún sentido político" al manifestar que no tienen interés en exponer su opinión sobre la posibilidad de que Donald Trump pueda llegar a ocupar este territorio.

Vox no ha manifestado su opinión sobre la posibilidad de que Donald Trump pueda ocupar Groenlandia. José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, ha afirmado frente a la prensa que no han dedicado "ni medio nanosegundo" a pensar en Groenlandia. "Nos declaramos incompetentes en esta materia", ha añadido. "Lo que diga Trump es lo que diga Trump", ha afirmado. "No es que haya dicho 'me voy a quedar con Normandía, ya tendríamos un verdadero problema", ha dicho.

"¿Puede uno, por no molestar a Trump, decidir que no tiene opinión sobre Groenlandia?", pregunta Cristina Pardo a Ramón Márquez, Ramoncín. El artista afirma que en el partido de ultraderecha "están más despistados que un gato en una fábrica de sifones con esta cosa".

Ramoncín considera que, desde un punto de vista de lo que significa la OTAN y Europa, "que alguien digas 'no me interesa Groenlandia y me interesaría Normandía' no tiene ningún sentido político, ni de geopolítica ni tiene nada que ver con la realidad".

"Es tan importante Groenlandia en un asunto como este", reflexiona el colaborador, "como lo sería Normandía". El artista expone que los groenlandeses buscan su independencia de Dinamarca. "Hay un problema muy serio que hay que resolver", concluye.

