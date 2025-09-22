Ramoncín, sobre las pulseras antimaltrato: "Soy incapaz de entender cómo una cosa tan seria está en manos de una empresa privada"

El debate sobre las pulseras antimaltrato se intensifica. Mientras la ministra Ana Redondo defiende que nunca han fallado, el Consejo General del Poder Judicial asegura que sí se han registrado incidencias.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insiste en que las pulseras antimaltrato "no han fallado en ningún momento". Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido un comunicado en el que contradice al Gobierno, asegurando que varios juzgados de Violencia de Género reportaron incidencias a principios de año.

En Más Vale Tarde, el cantante y colaborador Ramoncín pidió que la situación "se investigue a fondo" y que "se depuren responsabilidades".

"Soy incapaz de entender cómo una cosa tan seria está en manos de una empresa privada. Creo que hay cosas que no debe soltar jamás el Estado y esta es una de ellas", reflexionó Ramoncín, criticando la gestión de los contratos.

Ante este comentario, la abogada y criminóloga Bea de Vicente recordó que "el Estado no fabrica estas pulseras" y que, por lo tanto, debe recurrir a empresas privadas para su funcionamiento. Ramoncín replicó: "Cuando las tiene, que las controle".