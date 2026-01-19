Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

"Lo último que hay que hacer es política"

Ramoncín pide "no enmierdar" la tragedia ferroviaria: "Hay gente que ve una oportunidad para insultar al Gobierno"

Ramoncín destaca el ejemplo de la solidaridad de la gente ayudando a las víctimas y de la gestión conjunta de Gobierno y Junta de Andalucía y pide "fiarse de los medios fiables" porque "se están empezando a decir cosas atroces".

Ramoncín hace una reflexión sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz que, según él, "nos pone enfrente de cómo somos". En este sentido, pone en valor la solidaridad de la gente que "se pone a hacer cosas y no se pregunta qué piensan, ni dónde estaban ni a quién votan".

Un "ejemplo" para aquellos que, apunta en el vídeo sobre estas líneas, "se les va a llenar la boca de cosas y van a empezar a decir cosas que no queremos oír".

"Esto es un accidente y lo último que hay que hacer con esto es política", afirma rotundo el músico, que comenta que ya ha leído y oído "cosas que dan vergüenza".

Por ello, manda un mensaje a la gente: "Que se fíen solo de los medios fiables, que oigan la radio, lean los periódicos y vean las noticias", comenta Ramoncín, que asegura que "se están empezando a decir cosas atroces" por parte de gente que "ve en esto una oportunidad para insultar al Gobierno".

Ramoncín destaca que la relación entre Juanma Moreno y Pedro Sánchez a la hora de abordar la tragedia "es el ejemplo que hay que dar" y pide que "no enmierdemos esto, porque es una tragedia espantosa".

