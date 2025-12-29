Ramoncín, a Feijóo: "Cuando asumes que la única manera de llegar a Moncloa es a través Vox, asumes racismo, fascismo y negacionismo"

Alberto Núñez Feijóo ha hecho balance del 2025 y calificó el año como el del "colapso del sanchismo", además de considerarlo "el peor año del peor Gobierno de la historia democrática de nuestro país".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa para hacer balance del 2025. Para Feijóo, este ha sido el año del "colapso del sanchismo" y, además, considera que "ha sido el peor año del peor Gobierno de la historia democrática de nuestro país".

"Qué pereza este enfrentamiento y este lenguaje tan grueso", comenta Ramoncín, poniendo en duda las palabras de Feijóo. "¿El peor año que hemos vivido en 50 años de democracia? ¿Con todo lo que hemos vivido?", plantea incrédulo el colaborador de Más Vale Tarde.

Ramoncín también señala que Feijóo busca unas elecciones anticipadas "porque dicen las encuestas que va a ganar". Sin embargo, advierte que el líder del PP es consciente de que "la única manera" que tiene "de gobernar es con Vox".

Un Gobierno así, según Ramoncín, podría afectar a la reputación de Feijóo y del Partido Popular en su conjunto. "Cuando asumes que la única manera de llegar a Moncloa es a través de Vox, asumes un montón de cosas: racismo, fascismo y negacionismo", opina el colaborador.

