Ramoncín, tras la entrevista a la exmujer de Ábalos: "Es importante saber si de verdad eso llega al final al presidente"

Carolina Perles ha afirmado, en una entrevista para 'The Objective', que se sinceró con varias personas de la cúpula socialista sobre las infidelidades de su marido. Esta información, como señala, habría llegado a enturbiar la relación de Ábalos con Sánchez.

La exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, ha sido entrevistada en 'The Objective'. En dicha entrevista, la expareja del socialista ha asegurado que Pedro Sánchez conocía la vida disoluta llevaba Ábalos y que, incluso, el presidente le llegó a reprochar "que fuera por libre".

Tania Sánchez, sobre las declaraciones de Perles, afirma que "es evidente que hay un pasado no edificante de unas personas con mucho poder en el Partido Socialista". "Tenían un problema de prácticas profundamente machistas", añade, "esto es lo que más daño le hace electoralmente".

Ramoncín, por su parte, manifiesta su preocupación ya que, como expone, "esto necesita el quién, el cómo, el cuándo y el dónde". El artista expone que Perles "podrá decir lo que quiera, respeto todo lo que diga y no tengo nada que hablar de los asuntos de cama".

Pero, como añade, "sí sería muy conveniente saber en qué momento, cuándo, quién y dónde". "Eso es importantísimo", indica, "el saber, en la línea de cómo se produce todo, si de verdad eso llega al final al presidente y el presidente decide hacer esas destituciones".