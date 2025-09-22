Ramoncín, tras la apertura del juicio oral al novio de Ayuso: "Quiero saber ahora cuál va a ser el argumentario de la presidenta de la Comunidad de Madrid"

La jueza ha decidido sentar definitivamente en el banquillo al novio de Ayuso, González Amador por fraude fiscal contra Hacienda, pero también, ha incorporado otros delitos, cono el de integración en organización criminal.

En la tarde de este lunes, la jueza ha decidido sentar definitivamente en el banquillo al novio de Ayuso, González Amador por fraude fiscal contra Hacienda, pero también, ha incorporado otros delitos, cono el de integración en organización criminal. En concreto, la pareja de la Comunidad de Madrid se enfrenta ahora a la apertura de un juicio oral en el que se enfrentara a, nada más y nada menos que, seis delitos. Estos son: dos de fraude fiscal (2020 y 2021) en concurso, cada uno de ellos, con sendas falsedades documentales, delito continuado contable y organización criminal.

Ante esto, la Fiscalía ha pedido para él tres años y nueve meses de cárcel, pero la acusación popular de PSOE y Más Madrid, han solicitado cinco. Y mientras tanto, son muchos los que se preguntan cómo defenderá ahora Ayuso a su novio. Entre ellos, el colaborador de Más Vale Tarde, Ramoncín. Este no ha sudado en decir: "Quiero saber, ahora, cuál va a ser el argumentario de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Hay que recordar que Ayuso ha lanzado acusaciones varias para siempre defender a Gonzalez Amador. Incluso ha llegado a asegurar que "el Estado no tiene nada mejor que hacer que meter las manos en una inspección fiscal de un particular". Por ello, la pregunta que se hace Ramoncín.

El colaborador ha sido muy claro al argumentar que ahora podemos decir que "no estaba el grupo criminal y la mafia en Moncloa. Está en otro sitio. ¿Qué cosas, no?".

Además, ha querido recordar que "este señor, en el peor momento de la pandemia, ganó dinero vendiendo mascarillas a un precio superior". Reconoce que no es ilegal, pero recuerda "que hay una cosa que se llama sentido moral".