Ramón Larramendi, español viviendo en Groenlandia: "La sensación unánime es 'si nos invaden nos defenderemos'"

El explorador ártico indica que el interés de Trump por la isla ha provocado que aumente el sentimiento nacionalista entre sus ciudadanos. "Ha reafirmado la identidad groenlandesa", expone.

Este miércoles se ha celebrado una reunión en la Casa Blanca entre responsables de Groenlandia, Dinamarca y del gobierno de EEUU para hablar sobre el futuro de esta isla. Para conocer el sentir de sus ciudadanos, Más Vale Tarde conecta con Ramón Larramendi, un explorador ártico español que vive buena parte del año en Groenlandia.

Ha podido hablar con varios groenlandeses que han compartido con él que sienten "fatiga, hastío, temor o indignación". "Un montón de sentimientos encontrados", añade, "y un muy marcado sentimiento nacional". Larramendi señala que todo lo que está ocurriendo ha reafirmado la identidad groenlandesa. Además, también le han transmitido que si deben escoger prefieren quedarse con Dinamarca.

Estos sentimientos no son nuevos. Como señala ya el año pasado, cuando Trump comenzó a mostrar interés por su país, se dieron. "Esto es la culminación de algo que se lleva gestando desde hace mucho tiempo", reflexiona. "La sensación unánime es 'si nos invaden nos defenderemos'", señala Larramendi.

El explorador ártico expone que hay mucha calidad de vida en el país. Larramendi indica que el país cuenta con sanidad y educación gratuitos. "Por supuesto hay un debate sobre si tiene suficiente calidad o no, pero el hecho es que se vive razonablemente bien", expone.

