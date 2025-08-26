Ramón Espinar y la "neurosis" del PP con el Gobierno: "No todo vale para erosionar al Gobierno"

"El PP, en vez de ponerse la camiseta de patriotas, erosiona al Gobierno y no todo vale. Los incendios no valen", critica Ramón Espinar en su debate con Elisa Beni.

La ola de incendios protagoniza el debate en Más Vale Tarde, con Ramón Espinar centrando su intervención en las "dos cosas" que cree que están pasando en el país. La primera es que España "está ardiendo"; sobre ese incendio, prosigue, ocurre una segunda cuestión, que tiene que ver con la "neurosis" del PP contra el Gobierno.

"Hay una parte de la sociedad española muy minoritaria que tiene que ver con el PP y su entorno, que pensaban que el 23 de junio de 2023 iban a gobernar. No lo consiguieron y, desde entonces, todo lo que pasa en el país se convierte en parte de su neurosis", critica.

Con estos incendios, los 'populares' están, según Espinar, tratando de "erosionar al Gobierno", y cuestiona que "no todo vale". "Los recortes en prevención, en bomberos forestales, en retenes... Lo han gestionado CCAA gobernadas por el PP. Hay que tratar de dirimir las responsabilidades y ver en qué podemos mejorar de cara a la siguiente ola de incendios que traiga el cambio climático", sentencia.