Ramiro Aurín, tras escuchar las llamadas entre Atocha y el tren Iryo: "Parece que no se cree que ha pasado nada grave"

El ingeniero señala que de las llamadas se desprenden varios hechos "sorprendentes" como, por ejemplo, que desde el centro de mando de Atocha parecían no saber, en un primer momento, que el Iryo estaba parado.

Se han publicado este miércoles las llamadas entre el maquinista del tren Iryo y la interventora del tren Alvia con el centro de mando de Atocha. Estos vehículos sufrieron un terrible accidente este domingo en Adamuz, en Córdoba.

Ramiro Aurín, vocal Asociación Ingenieros de Caminos, señala que el maquinista del Iryo, en la llamada, "hace las preguntas correctas y dice las respuestas correctas". El ingeniero señala varios hechos que se desprenden de dichos audios y que le resultan sorprendentes. Por ejemplo, indica que en Atocha "no se había enterado de que el Iryo estaba parado".

"Del Alvia si te he visto no me acuerdo porque ya había pasado y había chocado, en principio, ya no estaba", añade. "¿Tendría que ver el técnico en su pantalla un segundo puntito parado?", pregunta Iñaki López.

"Claro", responde Aurín, "excepto que, como ha pasado, estaba destruida la cabeza tractora y todas las comunicaciones estaban destruidas y ya no veía nada". El ingeniero explica que, en los paneles, "el tren siempre tiene una luz, se pone verde cuando está pasando, se pone rojo cuando no está, es un código visual totalmente claro". "Parece que no se cree que ha pasado nada grave", concluye.

