Rafa, superviviente del tren de Iryo que descarriló en Adamuz: "El vagón daba cada vez más botes, giró, impactó con algo y quedé sepultado. He nacido otra vez"

Rafa se siente como si hubiera vuelto a nacer tras sobrevivir al accidente ferroviario de Adamuz, donde el tren Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló. Afortunadamente, solo sufrió magulladuras en el brazo que usó para protegerse durante el incidente. Relató en "Más Vale Tarde" cómo el vagón comenzó a moverse violentamente antes de volcar y quedar sepultado. En medio de la confusión, temió que el vagón se incendiara, pero la ayuda llegó rápidamente. Una vez fuera, todo estaba oscuro y caótico, pero la solidaridad de los pasajeros fue clave. Agradecido, Rafa afirma que la vida le ha dado otra oportunidad.

Rafa ha vuelto a nacer. Así se siente después de haber sobrevivido al accidente ferroviario de Adamuz y haber quedado prácticamente 'de una pieza'. Era pasajero del tren Iryo que iba de Málaga a Madrid y que descarriló a la altura de ese pueblo de Córdoba.

Por suerte para él, solo se ha magullado el brazo que usó para taparse la cabeza "en el momento en que aquello empezaba a dar vueltas como una batidora".

"Estaba dormido y me desperté de golpe. El vagón subía y bajaba, pegaba botes. Empezó a moverse todo cada vez más y entonces giró, impactó con algo, no sé qué era, y ahí ya me quedé sepultado", ha relatado en Más Vale Tarde.

Afirma que en los primeros momentos estaba confuso, y ni siquiera sabía en qué posición había quedado el vagón. "Dicen que fueron 20 segundos, pero yo la noción del tiempo la perdí. La ventanilla donde yo estaba acabó en el suelo y la parte de arriba era la vía de salida", ha explicado.

En ese momento, ha afirmado, llegó a tener miedo de que se incendiase el vagón y no poder salir. Sin embargo, rápidamente llegó la ayuda de fuera. "A los pocos minutos empezaron a golpear desde arriba. Fue un alivio tremendo, rompieron los cristales y ya nos fueron sacando", ha añadido.

Una vez fuera, ha explicado que "estaba todo muy oscuro, había gritos". Sus pertenencias habían salido por los aires y tuvo que pedir un teléfono para avisar a su familia de que estaba a salvo.

Además, ha destacado como, pese a lo dramático de la situación, la gente empezó a ayudar a las víctimas. "Estaba confundido y la gente muy nerviosa. Cuando yo salí no habían llegado los servicios sanitarios. Eran los propios viajeros los que estuvieron ayudando a la gente".

"He nacido otra vez", ha concluido, agradecido de que la vida le haya dado "otra oportunidad".

