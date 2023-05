Una madre ha denunciado que su hijo de 11 años sufre acoso escolar por parte de un profesor y tres alumnos en su colegio de Barañáin (Navarra). La señal de alarma que vio la mujer es una preocupante nota escrita en su agenda en octubre de 2022: "Es el peor día de mi vida. Me quiero morir para dejar de sufrir". El niño, ahora mismo, ha dejado de ir al colegio, y su progenitora ha interpuesto una denuncia.

LaSexta se ha puesto en contacto con el colegio, pero nos han remitido directamente al Departamento de Educación de Navarra. Educación ha sacado una nota de prensa donde han explicado que están tratando el caso con el "máximo rigor y confidencialidad", ya que se trata de un menor.

Pero lo llamativo es que lo están tratando en coordinación con dos departamentos: Salud y Asuntos Sociales. El departamento Salud ha activado el protocolo de suicidio por las notas que han aparecido.

Mientras que el de Asuntos Sociales interviene porque se ha abierto un expediente a la madre por no llevarlo al colegio: lleva mes y medio sin ir a clase. La madre dice que no piensa llevarlo mientras no se tome una medida contra los tres alumnos y el tutor que, según ella, están acosando al menor.