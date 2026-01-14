¿Qué pasaría con las bases americanas en Europa si EEUU invade Groenlandia? El almirante Garat afirma que "desaparecerían del mapa"

Juan Rodríguez Garat analiza en qué posición quedaría la OTAN ante una hipotética invasión de EEUU en Groenlandia, así como los acuerdos de bases americanas en Europa "fundamentados en la común pertenencia a la OTAN".

Mientras en Estados Unidos se han reunido miembros del Gobierno de Donald Trump con representantes de Groenlandia, Más Vale Tarde debate sobre qué haría la Unión Europea si finalmente el país norteamericano invade la isla.

En el vídeo sobre estas líneas, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat se muestra convencido de que "no se va a producir" la invasión, si bien cree que "se van a producir otras cosas".

De llegar al extremo de la invasión, asegura que "se termina la OTAN como la conocemos". En este sentido, reflexiona sobre los acuerdos de cesión de bases americanas en territorio europeo que están "fundamentados en la común pertenencia al a OTAN".

Por ello, señala que si esa pertenencia desaparece, "los países europeos tendrán que romper los acuerdos de las bases" y, en un plazo de seis meses, bases tan importantes para Estados Unidos, como la de Rota, "desaparecerían del mapa".

