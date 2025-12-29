Y tú, ¿qué harías si fueras uno de los vecinos afectados del Gordo de Villamanín?: "Más vale pájaro en mano..."

Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos cómo actuarían ellos si fuesen uno de los habitantes de la localidad leonesa.

Después del lío que se ha formado en la localidad leonesa de Villamanín con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué harían ellos en esa situación. "Más vale pájaro en mano que ciento volando", ha señalado una señora.

No obstante, no todos los encuestados lo tenían tan claro. "No me creo todo eso, yo creo que al final es un poco de mala fe"; "No creo que estos chicos se quisieran pringar, yo creo que ha sido un error y hay que ser solidarios"; "Mejor cobrar entre todos, aunque me caiga mal el vecino"; "No sé qué es lo que haría, eso hay que estar en el sitio a la hora y con el décimo", han apuntado otros tantas personas.

El pasado lunes 22 de diciembre, el 79.432 dejó casi 80.000 euros por cabeza a cada uno de los 300 habitantes que compraron una de las 450 papeletas agraciadas. Sin embargo, había más papeletas que décimos, lo que urgió a los vecinos a llegar a un acuerdo para el cobro. Este pequeño municipio pasó en cuestión de días de la alegría de recibir tan grata noticia a enfrentarse y acusarse de mala fe.

Con todo, el pasado viernes se reunieron los vecinos de la localidad para tratar de llegar a un acuerdo. Tras horas reunidos en el Hogar del Pensionista, decidieron que la comisión de fiestas del Ayuntamiento entregaría todas sus participaciones, así como el décimo que les correspondía como organización. Todo ello suma un importe de dos millones de euros, mientras que los otros dos, saldrán de la reducción en el cobro de los vecinos que compraron las participaciones. El porcentaje que se restará aún no se ha acordado, puesto que no se sabe el número de personas que querrá cobrar el premio ahora.

