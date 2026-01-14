Puesto 45 en el ránking bélico, tropas itinerantes y gasto creciente: así es la actual defensa de Dinamarca en Groenlandia

Más Vale Tarde ha analizado todos los aspectos bélicos que envuelven el conflicto entre Estados Unidos y Dinamarca por Groenlandia.

La tensión entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia crece cada vez más, de hecho, este miércoles se han reunido en la Casa Blanca para tratar la cuestión de la soberanía, después de que Trump reclamase la isla como suya por "cuestiones de seguridad nacional". En este sentido, una de las vías que contempla el líder republicano es la vía militar, por eso Más Vale Tarde ha comparado el tamaño y capacidad de los ejércitos de Dinamarca, encargada de la defensa de la isla, y de EEUU.

En cuanto a efectivos, Dinamarca ocupa el puesto número 45 en el ránking bélico, puesto que cuenta con: 14.000 efectivos activos; 128 aviones; 127 buques; 14.500 soldados y 44.000 soldados en reserva. Por su parte, Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, cuenta con un millón y medio de militares activos y 800.000 más o menos en la reserva. No obstante, el almirante retirado de la Armada Juan Rodríguez Garat ha indicado que estas clasificaciones "no valen para nada", puesto que "cuenta igual un soldado de reemplazo de cualquier país del mundo y un profesional de Fuerzas Armadas".

Asimismo, Garat ha señalado otra de las cuestiones fundamentales de este conflicto: "Todas las Fuerzas Armadas de Dinamarca tienen su base en Dinamarca, no tienen cuarteles permanentes en la isla y lo que tienen para controlar la isla es el envío de barcos, aviones y patrullas periódicamente". Precisamente por esto, Trump ha remarcado en distintas ocasiones que la isla no está debidamente protegida frente a China y Rusia. Sin embargo, los daneses invirtieron hace un año 6000 millones de euros en la protección de Groenlandia y este miércoles han comenzado a llegar los primeros refuerzos militares.

Por otra parte, el almirante ha destacado que el objetivo del despliegue que está llevando a cabo por Dinamarca y al que se irán uniendo otras potencias aliadas "no es disuadir a Trump, solo quitarle el argumento de que la isla no está defendida". En este sentido, ha subrayado que el "objetivo de Trump no es la seguridad", puesto que ya cuenta con un acuerdo por el que puede mandar todas las tropas que quieras. Las verdaderas razones son "geoestratégicas" y la "personalidad" de Trump.

Por último, ha concretado que en caso de producirse una intervención militar, sería por medios aéreos debido a las condiciones climáticas de la zona y su poca accesibilidad.

