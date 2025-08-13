Los presuntos estafados por 'CryptoSpain' creen que la denuncia de atraco es "simulada": "Suena a telenovela desde el primer momento"

Su abogado, Francisco Jiménez Aguiler, ha explicado en Más Vale Tarde que "se dan una serie de casualidades" que les lleva a dudar de la veracidad del asalto.

Durante la madrugada del martes el criptoempresario, Álvaro Romillo, más conocido como CryptoSpain, así como por haber financiado a Alvise Pérez y por estar investigado por una macroestafa de 300 millones sufría un atraco en su vivienda. Un grupo hombres entró en su domicilio donde le torturaron y robaron oro, efectivo o el teléfono móvil mediante el que hablaba con el líder de 'Se Acabó la Fiesta'.

Así consta en la denuncia a la que este martes pudo acceder laSexta, pero que a ojos del abogado de las víctimas de CryptoSpain, Francisco Jiménez Aguiler, corresponde a un montaje, según ha relatado este miércoles en Más Vale Tarde.

En ese sentido, el letrado ha manifestado que se trata de "una denuncia que suena a telenovela desde el primer momento por las circunstancias en las que se produce y sobre todo porque los hechos tienen lugar en una urbanización que está muy vigilada". No obstante, ha subrayado que también "se dan una serie de casualidades por las cuales pensamos pudiera tratarse de una denuncia simulada".

Entre ellas, está que el atraco se produce "justo cuando se le vence el plazo que le había dado la Audiencia Nacional para decir dónde estaba el oro, dónde estaban las criptomonedas, dónde estaba el dinero efectivo": "Justo en ese momento se produce este robo", ha remachado el abogado.

Por otro lado, ha explicado que "la segunda casualidad es que justo [la acusación] habíamos solicitado que el teléfono móvil con el que él contactaba con Alvise y dónde tenía sus principales contactos quedara depositado en la Audiencia Nacional y él ahora manifiesta que también se lo han quitado". Precisamente sobre ese dispositivo el Jiménez Aguiler no duda en destacar que es "curiosamente uno y no otro teléfono móvil", siendo el sustraído en el que "él conservaba las pruebas esenciales".

Si bien el abogado de los presuntos estafados por Romillo se muestra contundente al desgranar sus razones, asegura mantener "la cautela", así como mostrar su confianza "en que la policía todo esto lo va a esclarecer". En concreto, "si se trata realmente de un robo o se trata de una treta más de Álvaro Romillo", ha concluido.