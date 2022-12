Para conseguir la nacionalidad española será necesario conocer bien el castellano, integrarse en la sociedad y superar un examen con preguntas como estas. En la calle, pocos españoles parecen conocer las respuestas.

Una de las preguntas más obvias es el nombre del presidente del Congreso de los Diputados. Pues bien, hemos escuchado respuestas para todos los gustos, excepto Jesús Posadas: "José Bono, Rajoy, uno calvo con mucho dinero que estuvo dos años en Estados Unidos..."

Tampoco parece que tengamos muy claro que el 12 de octubre se celebra el día de la Hispanidad. Para unos, en esta fecha se celebra el día de la Independencia, o "no sé qué de los muertos", para otros el día de la Pilarica o el día de la Constitución.

Y es que parece ser que la Historia de España no tiene mucho éxito en las aulas. Si los libros no lo aclararan, en 1704 España podría haber perdido Portugal o Cuba en lugar de Gibraltar.

Por no saber, muchos españoles no sabemos ni cuándo se celebra el día de la Constitución, ni que la revolución de 1868 supuso el destronamiento de Isabel II y el inicio del Sexenio Democrático. Para algunos, aquél año tuvo lugar el destronamiento de Carlos V, o no les interesa porque "no estaba en el mundo por aquél entonces".

Lo que sí parece que tenemos más claro son las cuestiones referidas a nuestros deportistas. Todos sabemos que Pau Gasol se dedica al baloncesto y que Fernando Alonso es piloto de Fórmula 1.